53 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı George Michael'den Careless Whisper...

Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti. George Michael'ın menajeri Michael Lippman, ünlü şarkıcının ölüm nedenini "kalp yetmezliği" olarak açıkladı. Pazar günü Oxfordshire'daki evinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölüm nedeni hakkında daha önce polisten yapılan açıklamada, "şüpheli bir durum" olmadığı belirtilmişti. Polis açıklamasında, ambulansın, Michael'ın yaşadığı eve yerel saatle 13.42'de ulaştığı ancak 53 yaşındaki şarkıcı ölü bulunduğu belirtildi. Albümleri 100 milyondan fazla satan George Michael, iki kez Grammy, üç kez de Amerikan Müzik Ödülleri'nin sahibiydi