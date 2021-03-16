T24 LogoT24 Logo
Haberler

50 bin lira harcadı; otomobil yolda 'zıplayarak' gidiyor

"Hayalini kurduğum şeyi gerçeğe dönüştürdüm"

16 Mart 2021 21:35

Trabzon'da, 26 yaşındaki vatandaşın süspansiyonlarını değiştirerek modifiye ettiği 1987 model otomobili, yolda zıplayarak gidebiliyor. Vatandaş “'Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim' dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım” dedi.

Trabzon'da oto alım satımı işiyle uğraşan bir vatandaş, 1987 model otomobilini modifiye etmeye karar verdi.

Kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen hava ile yaptığı sistemle otomobilin zıplayarak gitmesini sağlayan vatandaş, yaklaşık 50 bin liraya mal olan aracına gözü gibi baktığını ifade ediyor. 

Karayolunda giderken zıpladığı izlenimi veren otomobili görenler şaşırıyor. 

"Hayalini kurduğum şeyi gerçeğe dönüştürdüm"

Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen vatandaş, “Rus üretimi 87 model bir araba. Ben eski arabalar üzerinde uğraşıyorum. Arabaları alıp toparlayıp satıyorum. Bu tarz bir proje aklımızda hep vardı. Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım. Araba yaklaşık olarak 50 bin liraya bana mal oldu” diye konuştu.

"Kapalı alanlarda zıplatmaya çalışıyoruz"

Arabayı herkesin tanıdığını belirten vatandaş, şunları söyledi:

"Araba zıplaya zıplaya gidiyor. Biz genellikle trafiğe kapalı alanlarda arabayı zıplatmaya çalışıyoruz. Çünkü çok dikkat çektiği için yolda bulunan diğer sürücülerin dikkati dağılsın istemiyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız videolarımız var. Arabanın zıpladığını görenler şaşırıp kalıyorlar. Artık herkes arabamızı tanıyor. Görenler video çekiyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bizim için bambaşka bir duygu. Çok soran oluyor 'bunu nasıl yaptınız' diye, 'meslek sırrı' diyoruz. Hızlandırılmış bir süspansiyon sistemi var. Motoru güçlendirdik, bu sayede lastikleri yerden kesebiliyoruz. Eski araba olduğu için dikkat çekiyordu zaten, şimdi ise ilgi oldukça arttı.”

Kaynak: DHA

trabzonotomobilzıplıyorarabaaraç

Diğer Videolar

Babacan'dan 'Fren Ali' videosu; AKP dönemindeki konuşmalarını sıraladı…

İkizdereliler bilgilendirme toplantısını terk etti: "Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?"

Greenpeace: Kömürlü termik santraller, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de sağlık sorunu oluşturuyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

TEM Otoyolu’nda denetim yoğunluğu havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MetroPOLL anketi: Bu pazar seçim olsa kararsız, protesto ve cevapsız...

Hilal Kaplan'dan Prof. Mehmet Ceyhan'a: Mesleğinin saygınlığını taşıyabiliyor mu, hiç...

Fatih Altaylı: Kimse bana “Yazma” falan demedi, kendime ceza verdim,...

Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam...

Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24