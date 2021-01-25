Kaçırıldığı açıklanan işçi Gökhan Güneş için nöbet tutulacak: "Yavrum nerede?"

20 Ocak’tan beri haber alınamayan ve kaçırılma görüntüleri ortaya çıkan 23 yaşındaki işçi Gökhan Güneş’in ailesi, yakınları ve siyasi parti örgütleri İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet başlattı.

Kaçırılma görüntüleri ortaya çıkan Gökhan Güneş için Çağlayan Adliyesi’nde düzenlenen eylemde ETHA'ya konuşan anne Nazife Güneş “Benim yavrum nerede? Benim çocuğumu getirsinler başka hiçbir şey istemiyorum” dedi.

Gökhan Güneş bulunana kadar her gün 13.00 – 15.00 saatleri arasında Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapılacağı belirtilirken eylemde konuşan anne Nazife Güneş şunları söyledi:;

“Benim yavrum nerede? Benim yavrum aç mı susuz mu diye ben ölüyorum. Ben yavrumu istiyorum, başka hiçbir şeyle işim yok. Devletle, milletle örgütle hiçbir şeyle işim yok. Ben emekçi bir kadınım, eşim temizlikçi kendim fabrika işçisiyim. Ben polisle askerle uğraşamam; ben oraları bilmiyorum bile. Ben o kapılara gitmedim; gitmek istemem bile. Benim çocuğumu getirsinler başka hiçbir şey istemiyorum”

“Gökhan Güneş’i alacağız” sloganlarının atıldığı eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve EHP Sözcüsü Özge Akman da katıldı.

Görüntüler ortaya çıkmıştı

İstanbul’da dört gün önce işyerinin önünden kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan Gökhan Güneş’in çalıştığı işyerinin önünden beş kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ailenin ulaştığı işyeri güvenlik kamerası görüntülerinde Güneş’in otobüsten indikten sonra kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

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