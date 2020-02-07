5 Dakika Adalet: Yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemes'nin ihlal kararlarını uygulamıyor

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, Elazığ depremi, Van'daki çığ faciası ve İstanbul'daki uçak kazasına yol alan denetimsizlikleri, Cizrespor'un ligten çekilme kararını ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalleri ile ilgili verdiği kararlara direnen mahkemeleri yorumladı.

-2020 henüz başladı ama Türkiye, Elazığ depremini, Van'daki çığ felaketini ve İstanbul'daki uçak kazasını konuşuyor. Denetimsizlik ve cezasızlık her yıl, aynı konuların konuşulmasına, felaketlerle ilgili önlem alınmamasına yol açıyor.

-Cizrespor ligden ırkçılık gerekçesiyle çekildi. Saldırılar, hakaretler ve ayrımcı uygulamalar nedeniyle ligten çekilen Cizrespor'un sesini duyan olmadı.

-Anayasa Mahkemesi, hak ihlali kararlarının uygulanmamasının yeni bir hak ihlali anlamına geldiğine karar verdi ancak kararları uygulamayanlar hala terfi ediyor.