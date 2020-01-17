5 Dakika Adalet: 8 yaşındaki kız çocuğu babasının istismarını resimlerle anlattı, 50 yıl ceza alan baba 2,5 ay sonra serbest bırakıldı

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde elindeki 4 yıl önce satır ve palalarla kantindeki öğrencilere saldıran kişilere verilen cezaları, Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yanan kayıp olan Gülistan Doku için yapılan eylemlere yasak getirilmesini ve Ankara'da babasının cinsel istismarına uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğu için verilen hukuk mücadelesini anlattı.

-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ülkücü saldırıların arttığı dönemde, fakültenin önünde elinde tuttuğu silahı doğrultmuş şekilde fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan hukuk fakültesi öğrencisi M.A.V’nin SBF’ye araştırma görevlisi olarak alınmasına tepkiler sürüyor. Bu atamaya yönelik tepkiler sürerken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 4 yıl önce iki sol görüşlü öğrenciye satır ve palalarla saldıran 4 saldırganın 3’ünün yargılandığı davada ödül gibi cezalar verildiği de ortaya çıktı. Mahkeme, üç sanığın cezasına önce indirim uyguladı daha sonra ise cezaları erteledi.

-Geride kalan hafta önemli başlıklardan biri de Gülistan Doku'nun kaybolmasıydı. 5 Ocak pazar günü kaybolan Doku'yla ilgili soruşturmada kuşkular bulunuyor. Buna rağmen arkadaşları, soruşturmanın ısrarla intihar yönünde yürütüldüğünden şikayetçi. Valilik ise tepkileri dikkate almak yerine Tunceli'de 15 gün süreyle eylem yasağı uygulanması kararı aldı.

-Bir başka önemli başlık, çocuk istismarı ile ilgili. Ankara'da 5 yıl önce annesi ve babası boşanan küçük kızın babasının istismarına uğradığı iddia ediliyor. Bu iddianın dayanağı ise küçük kızın psikiyatristine çizdiği resimler. Bu resimler doğrultusunda Adli Tıp ve Aile Bakanlığı raporlar verdi. Baba, bu raporlar doğrultusunda 50 yıl ceza aldı ve tutuklandı. Ancak sadece 2,5 ay sonra istinaf mahkemesi, bir usul hükmünü gerekçe göstererek davayı durdurdu ve babayı serbest bıraktı. Şimdi sulh ceza hakimliği "yargılama" kararı vermezse, dosya düşecek ve küçük kız babasıyla yeniden iletişime geçmek zorunda kalacak.