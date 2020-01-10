5 Dakika Adalet: KHK'lılara banka hesabı bile yasak

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davasını, Diyarbakır'da 2015' HDP mitingine yapılan IŞİD saldırısında bacaklarını kaybeden Lisa Çalan'ın kayyım tarafından işten çıkarılmasını ve özel bir bankanın, işe başlayacak bir kişinin maaş hesabı açma istediğini KHK'lı olduğu gerekçesiyle reddetmesini değerlendirdi.

-5 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı, 33 dosyanın birleşmesiyle oluşturulan, AİHM’nin Türkiye’yi mahkum ettiği ana dava dosyası Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 3 gün süren duruşma sırasında Demirtaş, dava dosyalarındaki duruşma tutanakları ve ifadeler dışında davaya eklenen belgelere avukatlarının ulaşamadığını belirterek, "Dava dosyasında karartma uygulandığını" söyledi. Demirtaş ayrıca dosyalarındaki karartmaların bizzat Adalet Bakanlığı güdümünde gerçekleştirildiğini savundu. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da mahkeme heyetinin her seferinde bu konunun çözüleceği sözünü verdiğini ancak yapılmadığını vurgulayarak mahkemeden bakanlık ile yazışılmasını ve konuyla ilgili inceleme için bir heyet oluşturulmasını istedi. Demirtaş'ın yargılandığı dava 27 Mayıs'a ertelendi.

-5 Haziran 2015 tarihinde HDP'nin Diyarbakır’daki mitingine IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan, kayyım tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden çıkarıldı. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda Çalan'la birlikte 8 kişinin görevine son verildi. İşten çıkarılanlara yapılan sözlü açıklamada “bu kadrolara ihtiyaç olmadığı” ifade edildi. Görevine son verilenler arasında müzik ve tiyatro sanatçıları da bulunuyor.Terörle Mücadele Kanunu’na göre terör mağdurlarının kamuda istihdam edilmesi gerekiyor. Devlet bu patlamada kendi kusurunu kabul edip Çalan'a tazminat ödedi. Ancak kayyım Çalan'a haber vermeden iş akdini sonlandırdı.

-Özel bir banka KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle bir doktora hesap açmadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hakem Heyeti doktorun başvurusuna, “Banka istediği kişiyle çalışmakta özgürdür” yanıtını vererek, başvuruyu haksız buldu. Bu yanıtın ardından doktor, çalıştığı özel kurumla banka arasında imzalanan sözleşmeyi hatırlatarak, bulunduğu ilçedeki tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuruda, “Banka işyeri ile yaptığı sözleşmenin gereğini yerine getirmiyor, her işçiye hesap açmakla yükümlü olduğu halde şahsım adına hesap açmıyor” denildi. İşşiz bırakılan KHK'lılar maaş hesabı açmakta engellerle karşılaşıyor. Hesap açsalar bile bankacılık imkanlarından tamamen yararlanamıyor.