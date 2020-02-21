5 Dakika Adalet: Kavala davası; HSK kendi belirlediği mahkemeye FETÖ soruşturması açtı

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, Eski DEP milletvekili Mahmut Alınak'ın 10. kez tutuklanmasını, Gezi davası ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesinin hemen ardından yeniden tutuklanmasını değerlendirdi.

- Kars'tan İstanbul'a uzanan yargı pratikleri geçen haftaya damgasını vurdu. Eski DEP milletvekili Mahmut Alınak, 1994'ten itibaren 10. kez tutuklanarak cezaevine konuldu. Alınak, ülkeyi terk etmedi, sözlerinden vazgeçmedi ama yargı da pratiğini hiç değiştirmedi.

-Geçen haftaya Gezi davası ve Osman Kavala'nın 840 gün tutukluluktan sonra tahliye edilmesi, hemen ardından zaten tahliye edildiği 15 Temmuz dosyasından yeniden tutuklanması damga vurdu. 840 gün boyunca akla gelmeyen soruşturma, tutuklama gerekçesi yapıldı. Kavala, yeniden cezaevine konuldu.