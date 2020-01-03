5 Dakika Adalet: Artık 'sarılmak' da suç!

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta 2010-2015 yılları arasında yapılan tüm ÖSYM sınav sorularının çalındığının ortaya çıkmasını, Van'ın Çatak ilçesinde iki öğretmenin doğum günü kutlaması sırasında sarılması hakkında verilen cezaları, Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin dolmasını değerlendirdi.



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-Van’ın Çatak ilçesinde bir lisede, erkek öğretmen doğum günü olan kadın meslektaşını sarılarak tebrik eti. İki öğretmen birbirini kutlayan öğretmenleri idareye şikayet etti. Okul müdürü görüntülerin 'uygunsuz' olduğu gerekçesiyle 2 öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti. Van Valiliği 2 öğretmen hakkında soruşturma izni verdi. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, kadın öğretmene disiplin yönünden, “Aylıktan kesme” cezası, idari yönden ise “il sınırları içinde ilçe dışında başka bir okulda görevine devam etmesi” kararı verdi. Yine erkek öğretmen hakkında ise, ilçe sınırları dışında bir okula atanmasına karar verildi. Çatak Kaymakamlığı’nın suç duyurusu üzerine de Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı iki öğretmen hakkında; “Hayasızca hareketlerde bulunmak” iddiasıyla idari soruşturma başlattı. Karara karşı itirazda bulanan öğretmenler, kararın hukuki olmadığını söyleyerek, cezanın niyet okunarak verildiğini anlattı. Öğretmenler avukatları aracılığıyla cezanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Kararla birlikte literatüre 'sarılma cezası' da girmiş oldu. Artık buna benzer nedenlerle öğretmenlere veya memurlara 'uygunsuz davranış' gerekçesiyle ceza verilebilir.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi. Demir, daha önce açılan soruşturmalarda serbest bırakılmıştı. Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Güney tarafından hazırlanan iddianamede, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, bilgisayarların arka planına yüklenen soruların, kurumda görevli örgüt mensupları tarafından FETÖ'nün ÖSYM'den sorumlu imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı, soruların Şimşek vasıtasıyla örgüt mensuplarına dağıtıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca soruşturmaların başladığı tarihten itibaren bilgisayarlara 35 kez format atıldığı belirtildi. Sınav sorularının çalınması konusunda raporlara dayanılarak sorumlular hakkında açılan soruşturma ve davalar devam ediyor. Çalınan sorularla sınav kazananlar veya göreve getirilenler hakkında esaslı bir yaptırım veya soruşturma yok. Atanamadığı için, üniversite sınavını kazanamadığı için intihar eden insanların sorumluları da 'belirsiz'.

-Prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) yükümlüsü yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık'ta doldu. Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar ile aileleri de devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden veya özel hastanelerdeki hizmetlerden yararlanamayacak.