5 Dakika Adalet: Bekçilerin yetkilerini nasıl kullanacaklarına yönelik eğitim alıp almayacakları belirsiz

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet’te bu hafta, bekçilerin yetkilerinin genişletilmesini öngören kanun teklifinin İçişleri Komisyonu'nda kabul edilmesini, Gezi Parkı davasında 819 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala hakkındaki ‘tutukluluğuna devam’ kararını ve Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8’lik deprem sonrası sosyal medyadan yapılan paylaşımlara yönelik soruşturmaları değerlendirdi.

- Bekçilere, polisle aynı yetkileri taşıyan düzenleme İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre düzenleme yasalaşırsa bekçiler silah kullanma, kimlik sorma, üst araması yapma gibi yetkilere sahip olacak.

- Kavala/Gezi davasında gariplikler sürüyor. AİHM kararına rağmen Kavala'yı tahliye etmeyen mahkeme, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan isimlerden polis Mevlüt Saldoğan'ı da mağdur kabul ederek davaya dahil etti.

- Depremle ilgili tartışmalar sürüyor. Kamuoyunun yine ikiye bölündüğü tartışmalardan sonra beklenen oldu ve sosyal medya hesapları ile ilgili yasal takibat başlatılacağı açıklandı. Deprem dosyaları ile ilgili akıbet ise belirsiz.



