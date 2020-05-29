5 Dakika Adalet: Ardı ardına gündeme gelen polis şiddetinin cezasızlık politikası ile ilişkisi var

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta Türkiye'nin farklı illerinde görülen polis şiddetiyle ilgili yargı süreçlerini, uygulanan şiddete yönelik destek söylemlerini ve Cumartesi Anneleri'nin adalet arayışını değerlendirdi.

-Ardı ardına gündeme gelen polis şiddeti görüntüleri ve cezasızlık politikaları.

-Şiddet görüntülerini ne olursa olsun "ama" ve "fakat" ile karşılayanlar ve cezasızlık politikasına bu kesimin verdiği destek.

-Cumartesi Anneleri'nin adalet arayışının 25. yılı