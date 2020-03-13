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5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: Selçuk Mızraklı'ya ceza verilmesine neden olan itirafçı ifadelerini destekleyen kanıt yok

Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdi

13 Mart 2020 13:38

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından tutukalanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adanan Selçuk Mızraklı davasını, 18 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunduğu davadan tahliye edildiği gün başka bir gerekçe il tekrar tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkındaki yeni suçlamaları ve 250 günü geçen ölüm orucu eylemlerine devam eden Grup Yorum üyelerine ilişkin alınan zorla beslenme kararını değerlendirdi. 

-Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten kısa süre sonra yerine kayyım atanan Selçuk Mızraklı'ya yargılandığı davada 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mızraklı'nın ceza almasına yol açan iddianame ağırlıklı olarak itirafçı ifadesine dayanıyor.

- Osman Kavala, Gezi davasından beraat ettikten hemen sonra raftan indirilen, 2,5 yıllık soruşturma dosyasına dayanılarak yeniden tutuklandı. Aynı dosyadan ikinci kez tutuklanan Kavala hakkındaki yeni iddia casusluk. AİHM kararına rağmen cezaevinde tutulan Kavala, daha önce de 15 Temmuz gerekçesiyle tutuklanmıştı.

- Grup Yorum üyelerinin ölüm orucu eylemi artık kritik sınırda. Buna rağmen müzakere yolu yerine zorla beslemeye yönelik gözaltı faaliyetleri sürüyor. Zorla beslemenin olumsuz sonuçları bilinmesine, Grup Yorum üyelerinin risk altında olmasına rağmen evlerine yapılan baskınla hastaneye götürülmeleri, tepki çekti. Şimdilik zorla besleme yapılmadı. Ancak diyalog kurularak eylem bitirilmezse çok olumsuz
sonuçlar yaşanabilir.

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