4'üncü kez alkolden yakalanan sürücü: Beni psikiyatriye götürün

Karabük'te, 1,5 ayda 4'üncü defa alkollü yakalanan sürücü, "Psikiyatriye götürün, bana bir iyilik yapacaksanız eğer" dedi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde alkol denetimi yaptı. Kentin 2 noktasında yapılan denetimlerde alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetini soran polis ekiplerine ehliyeti üç defa kaptırdığını söyleyen Ramazan D., aracını çalışmadığı için iterek götürdüğünü ve bu nedenle de kendisine ceza yazılamayacağını öne sürdü. Ramazan D., "Ne yaptım ben? Arabam çalışmıyor diye iterek getiriyorum buraya. 2-3 bira içtim ne oldu yani? Hırsızları yakalasanıza. Yazıklar olsun. Bu arabanın neresine ceza yazıyorsunuz? Ellerimi görmüyor musunuz? Nasır. Ekmek param için uğraşıyorum ben. Satsam satamıyorum. Yazdınız 15-20 bin TL. Nasıl ödeyeyim?" dedi.