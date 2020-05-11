4 ülkeden sanatçılar 4 farklı dilde 'Ağladıkça'yı söyledi: "Bu dört dili ilk kez bir araya getirdik"

Ara Dinkjian, Eleftheria Arvanitaki, Yoav Itzhak ve Maral Ayvaz ile birlikte Ara Dinkjian’ın Türkiye’de “Ağladıkça” olarak bilinen bestesi Picture’ı seslendirdi. Kardeş Türküler solisti Vedat Yıldırım'ın da yer aldığı proje Kardeş Türküler Youtube kanalından paylaşıldı.

Dinkjian’ın sözsüz olarak 1986’da bestelediği ezgiye dört farklı dilde söz yazıldı. Ara Dinkjian’ın New York’ta, Kardeş Türküler ve Maral Ayvaz’ın İstanbul’da, Eleftheria Arvanitaki’nin Atina’da ve Yoav Itzhak’ın Tel Aviv’de yaptığı kayıtlar İstanbul’da bir araya getirildi ve düzenlendi.

Kardeş Türküler Youtube hesabında çalışma ile ilgili açıklamada şöyle denildi:

Ara Dinkjian’ın Türkiye’de “Ağladıkça” adıyla bilinen bestesi “Picture”, dünyanın farklı ülkelerindeki dinleyicileri etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Dinkjian’ın sözsüz olarak 1986’da bestelediği bu ezgiye sonraki yıllarda dört farklı dilde söz yazıldı. Bu dört dili ilk kez bir araya getirdik.

Ara Dinkjian’ın New York’ta, Kardeş Türküler ve Maral Ayvaz’ın İstanbul’da, Eleftheria Arvanitaki’nin Atina’da ve Yoav Itzhak’ın Tel Aviv’de yaptığı kayıtlar İstanbul’da bir araya getirildi ve düzenlendi.

Gülten Kaya’nın sözlerini yazdığı “Ağladıkça”yı Ahmet Kaya seslendirdi ve bu şarkı Türkiye’de çok sevildi. Yunanistan’da Lina Nikolakopoulou’nun sözleriyle “Meno Ektos” adını alan şarkıyı Eleftheria Arvanitaki seslendirdi ve şarkı en bilinen Yunanca şarkılar arasına girdi. “Picture”, İsrail’de Yoav Itzhak’ın İbranice sözleriyle “Ze Hazman Lisloach” ve yine Türkiye’de Maral Ayvaz Ermenice sözleriyle “Anverç Khavar” adını aldı.