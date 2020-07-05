Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan 3 kişiye hâlâ ulaşılamadı

05 Temmuz 2020 14:25
Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü 111 kişinin de yaralandığı patlamada kayıp olan 3 kişiye hâlâ ulaşılamadı.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım "Kayıp olan 3 tane vatandaşımız var malum olay yerinden alınan numuneler Adli Tıpa gönderildi oradan da bugün sonuç bekliyoruz oradan gelen sonuca göre de bir değerlendirme yapacağız” dedi.
Diğer yandan patlamanın olduğu fabrikada enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamada 4 kişi ölmüş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Fabrikadaki yangının söndürülmesinin ardından hem fabrika alanında hem de çevresindeki fındıklık ve ormanlık alanda itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik dün toprağa verilirken, patlamada ölen diğer 2 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Patlama sonrasında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında fabrika alanında bulunan uzuvlar kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bugün sabah saatlerinden itibaren fabrika alanında AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmalarına devam edildi. Patlamanın bulunduğu oyukta ve yıkılan binaların enkazlarının altında çalışmalar yapıldı.
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