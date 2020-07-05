Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan 3 kişiye hâlâ ulaşılamadı

Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü 111 kişinin de yaralandığı patlamada kayıp olan 3 kişiye hâlâ ulaşılamadı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım "Kayıp olan 3 tane vatandaşımız var malum olay yerinden alınan numuneler Adli Tıpa gönderildi oradan da bugün sonuç bekliyoruz oradan gelen sonuca göre de bir değerlendirme yapacağız” dedi.

Diğer yandan patlamanın olduğu fabrikada enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.