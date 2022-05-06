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4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı

06 Mayıs 2022 10:26

Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yanarken, çatıda yaşanan küçük çaplı patlamalar ise vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı.

Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

BağcılarYangın4 katlı binaçatı

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