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4 aylık bebeği olan iki çocuk annesi Emine Örnek, çocuğuna kavuştu

26 Haziran 2020 08:49

Gece baskınıyla gözaltına alınan ve 4 aylık bebeği olmasına rağmen tutuklanan Emine Örnek dün SEGBİS ile bağlandığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

13 Haziran gecesi evine yapılan baskın sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Emine Örnek tahliye edildi.  Biri 4 aylık diğeri 5 yaşında iki çocuğu olan Örnek’in çocuklarının sürekli ağladığını ve eşinin yardım istediğini sosyal medya hesabından duyuran HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Örnek'in tahliye sonrası çocuklarına kavuşma anını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Gergerlioğlu, Örenek'in tahliye haberini sosyal medya hesabından "Artık o bebek ağlamayacak. Günlerdir sabit tweetimde ağlayan bebek annesine böyle kavuştu Biliyorsunuz söz vermiştim, annesine kavuşana dek insanlığa ibreti alem tweetim öyle duracaktı Allah herkesi sevdiğine kavuştursun Emine Örnek artık çocuğuyla, bebeğiyle, eşiyle"  ifadeleriyle paylaştı. 

13 Haziran'da evine yapılan gece baskını ile gözaltına alınan Örnek, Bylock kullandığı ve Bank Asya’ya para yatırdığı nedeniyle FETÖ üyesi gerekçesiyle tutuklanmıştı. 

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