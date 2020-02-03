4 askerin şehit olduğu saldırı sonrası TSK'nın misilleme görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. Suriye Ordusu'nun saldırısı sonrası TSK tarafından yapılan misillemenin görüntüleri paylaşıldı.

Saldırı sonrasında yapılan açıklamada ayrıca "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir'' denilmişti.

TSK'nın Suriye Ordusu'na yönelik misillemeleri kameralara böyle yansıdı.