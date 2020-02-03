T24 LogoT24 Logo
Haberler

4 askerin şehit olduğu saldırı sonrası TSK'nın misilleme görüntüleri paylaşıldı

03 Şubat 2020 10:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. Suriye Ordusu'nun saldırısı sonrası TSK tarafından yapılan misillemenin görüntüleri paylaşıldı.

Saldırı sonrasında yapılan açıklamada ayrıca "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir'' denilmişti. 

TSK'nın Suriye Ordusu'na yönelik misillemeleri kameralara böyle yansıdı. 

 

ETİKETLER

tsksuriye ordusuesadidlibsuriyemisilleme4 şehit

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24