36. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Ulusal Yarışma'da yer alan "Bütün Saadetler Mümkündür"ün fragmanı

“Ulusal Altın Lale Yarışması” filmlerinden "Bütün Saadetler Mümkündür," ekibin katılımıyla Atlas Sineması’nda gösterildi. Selman Kılıçaslan’ın ilk yönetmenlik denemesi olan film, mühendislik öğrencisi Ali’nin Adapazarı’ndaki hayatını konu ediyor. Kılıçaslan senaryoyu lise yıllarında yaşadığı olaylardan esinlenerek oluşturduğunu ve 2013 yılında tamamladığını dile getirdi. Yazım aşamasından çekime kadar filmin uzun bir süreçte gerçekleştiğini belirten yönetmen, senaryoyu yazarken ana karakter Ali’nin iyilik ve kötülük arasında gidip geldiği yolcuğunu pirüpak resmetmekten çekindiğini söyledi ve ekledi: “Endişem, bir iyiliği takdir görmeden yapabilmek ne kadar mümkün?”