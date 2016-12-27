Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin 'Kayıp askerlerle' ilgili sorusuna, "Bu video görüntüleri ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden teyit edilmiş bir bilgi yoktur" diye yanıt verdi. Kurtulmuş konuyla ilgili, 'Medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayağını denk alsınlar. Burada, özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu an DEAŞ'la fiilen bir savaş halindedir" diyerek, "Oturduğu sıcak masaların üstünde uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla, Türk halkının moralini bozmaya çalışmak, vatanseverlik değildir!" ifadesini kullandı.