"Mumya" filminin fragmanı

Alex Kurtzman'ın yönetminliğini yaptığı ve Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis ve Jake Johnson'ın başrollerinde oynadığı "Mumya" izleyici ile buluşacak. Senaryosu Christopher McQuarrie ile Jon Spaihts tarafından kaleme alınan aksiyon ve macera türündeki film, Prenses Amunet'in insanlığı tehdit etme hikayesini odağına alıyor. Filmin konusu özetle şöyle: "Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir."