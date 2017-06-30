"Katliam Günü" film fragmanı

Jennifer, geçmişinden kurtulmaya çalışan Avusturalyalı bir kızdır. Bir gün bir turist grubu ile beraber Amsterdam’ın efsanevi yel değirmenlerini izlemek için bir tura katılır. Fakat otobüsün ıssız bir yerde kaza yapması sonucu Jennifer ve diğer yolcular burada sığınacak bir yer bulmak zorunda kalır. Mecburen terkedilmiş uğursuz bir yel değirmenine sığınırlar. Bu yel değirmeni bir değirmencinin eskiden şeytanla anlaşma yapıp tahıl yerine yerlilerin kemiklerini öğüttüğü değirmendir. Yolcular teker teker kaybolmaya başladığında Jennifer hepsinin ortak kaderi ve sırrı olduğunu fark edecektir…