"Halkımıza 15 Temmuz'da bir görev verildi..."

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hukukçu Yasin Şamlı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı, Cumhurbaşkanı tarafından halkın sokaklara davet edildiği ve halka bir görev verildiğini söyledi. Şamlı, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, halkın katılımıyla bir darbe bastırılıyor. Eğer halk sokağa çıkmasaydı, yalnızca polis bunu başarabilir miydi? Ben başarabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla burada, darbeyi bastırmakla halkın görevlendirilmesi bir cezasızlık sebebi midir? Bu hukuki anlamda tartışılabilir. Nasıl ki meşru müdafaa cezasızlık sebebiyse, görevin ifası da cezasızlık sebebidir" dedi.