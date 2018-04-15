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"Devlet Bahçeli, kalp ameliyatı yüzünden AKP'ye destek verdi"

15 Nisan 2018 14:19

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP Milletvekili Ali Şeker, MHP lideri Bahçeli'nin AKP'ye desteğini kalp ameliyatı olmasına bağladı. Aynı zamanda doktor olan CHP'li vekil Ali Şeker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp ameliyatı olduktan sonra AKP'ye destek verdiğini söyledi. Ali Şeker'e göre, kalp ameliyatı olan kişinin davranışlarında değişiklik olabiliceğini söyledi ve şöyle konuştu: "Bahçeli'nin Ak Parti'nin yanında yer almasının mantıklı bir açıklaması yok. Devlet Bahçeli'nin devlet yönetme fobisi var. Biz 7 Haziran'dan sonra Başbakan siz olun dedik. Devlet yönetme fobisiyle siyaset yapılabilir mi? Bahçeli o dönemde daha kalp ameliyatı olmamıştı. Kalp ameliyatlarından sonra böyle davranış değişikliklerine çok sık rastlıyoruz ama bütün seçmenler de kalp ameliyatı olmadı. Onun için onlar böyle davranmıyorlar."

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