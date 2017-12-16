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"Demirtaş'ı kucaklayarak yola devam edeceğiz"

16 Aralık 2017 17:52

CHP’li Milletvekili Tuncay Özkan, önceki gün Habertürk TV’de Kübra Par’ın konuğu oldu. CHP’nin düzenlediği “Adalet Yürüyüşü'nün Demirtaş’ın çığlığı olduğu” sözleriyle gündeme gelen Özkan, Habertürk’teki programda da bu yönde açıklamalarını sürdürdü. Yola HDP’nin tutuklu Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘kucaklayarak’ yola devam edeceklerini söyleyen Özkan şöyle devam etti: “Selahattin Demirtaş’la da diğer arkadaşlarla da kucaklaşacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz bu vatanın çocukları olarak adaleti yüceltmek, kanı durdurmak için birlikte hareket edeceğiz.” Özkan, Demirtaş’ı ziyaret ettiği için CHP içinden bir tepki almadığını da belirterek, görüşmede ne konuşulduğunu şöyle dile getirdi: “Kanın durdurulması, silahların susması, terörün sona ermesi... Birlikte büyük Türkiye’yi yaratmak üzere düşüncelerimizi karşılıklı konuştuk. Bunun içinde sevgiden umuttan ve adalet başka hiç bir şey yok” dedi.

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