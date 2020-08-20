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3 gün boyunca denizde mahsur kalmıştı; tekneyi çaldığı ve iki ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi

20 Ağustos 2020 10:39

Marmara'da denizin ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan ve İDO kaptanının tesadüfen fark ederek kurtardığı kişinin tekneyi çaldığı öğrenildi. Teknenin sahibi Hamza Coşkun, mahsur kalan kişinin kurtarılmasıyla ilgili haberleri gördükten sonra şikayetçi oldu. 2 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı öğrenilen Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu kaptanı Hasan Algam denizde yardım isteyen birini fark etti. Tekneye yaklaşan kaptan Algam ve ekibi telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen ve denizde 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığını söyleyen Hasan B.'yi gemiye alarak, kurtardı.

Haberlere konu olan mucize kurtuluşu izleyen ve çalınan teknesini gören Hamza Coşkun polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, şüpheliyi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı. Şüpheli ifadesinde tekneyi arkadaşının çaldığını ve mahsur kalınca arkadaşının yüzerek kaçtığını belirtti.

Almanya'da cinayet suçundan hapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiğ balık yiyerek hayatta kaldı

Denizde mahsur kalan Hasan B.'yi kurtaran kaptan Hasan Algam,  tekneye alınan kişinin su stoku ile yola çıktığını söyleyerek, "Bunu dikkatli kullanmış. Çiğ balık yediğini söyledi. Teknesinde de yaklaşık 10-15 kilo balık olduğunu söyledi. Sıcakladığında denize girerek serinlediğini, geceleri de teknesinde bulunan kilimi örttüğünü söyledi" dedi. 

TIKLAYIN - 3 gün Marmara denizinde mahsur kaldı, tesadüfen fark edildi

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