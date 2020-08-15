T24 LogoT24 Logo
Haberler

3 gündür Marmara denizinde mahsur kalan kişi tesadüfen fark edildi

Mahsur kalan kişiyi İDO feribotunun kaptanı fark etti

15 Ağustos 2020 11:45

Marmara'da denizin ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.

Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı. Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi. Oldukça bitkin olduğu öğrenilen balıkçı ambulansla hastaneye götürüldü.

ETİKETLER

ido feribotumarmara denizinde mahsur kalan kişibalıkçı3 günkaptan

Diğer Videolar

Hatay'da korkutan hortum

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın naaşı Kuveyt'e getirildi

Ozan Kabak'a rakibine tükürdüğü gerekçesiyle 5 maç ceza

İstanbul'da bir kişi otomatik tüfekle kahvehane taradı

Babasının otomobilini kaçırdı; polis aracına çarpınca yakalandı

Balat sokaklarında Azerbaycan bayraklı konvoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdi Sungur: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip...

Ece Üner'in Kim Kardashian hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Selefi dernekler silahlanıyor” diyen Cübbeli Ahmet'in verdiği isimlerden Murat Gezenler...

Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Büyüme 2020'de yüzde 0.3, 2021'de...

Bakan Albayrak'tan gazetecilere: Döviz kuru benim için önemli değil, oraya...

"Palyaço", "Putin'in köpeği", "ABD'nin en kötü başkanı": 3 Kasım öncesi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdi Sungur: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip...

Ece Üner'in Kim Kardashian hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24