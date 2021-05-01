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25. yılında Caz Derneği, Ankara Caz Festivali ve Uluslararası Caz Günü buluşması

Online buluşmada, derneğin Ankara'daki kuruluş günlerinden bugüne ulaşan serüveni konuşuldu

01 Mayıs 2021 11:10

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Birleşmiş Milletler Unesco'nun girişimiyle her yıl 30 Nisan'da kutlanan Uluslararası Caz Günü, Türkiye'de Caz Derneği'nin 25. kuruluş yıldönümü eşliğinde anıldı.

25 yılda çok sayıda ulusal ve uluslararası festival, konser, atölye ve etkinlik gerçekleştirerek Türkiye'de alanında kurumsallaşan ilk örgüt olan Caz Derneği'nin düzenlediği online buluşmada, derneğin Ankara'daki kuruluş günlerinden bugüne ulaşan serüveni konuşuldu.

Uluslararası Ankara Caz Festivali Dirrktörü Pınar Gürer'in moderatörlüğündeki buluşmaya Caz Derneği'nin ilk başkanı Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, kurucu üyeler Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Cazkolik'in kurucusu Feridun Ertaşkan, Jazz Dergisi'nden Zuhal Focan, derneğin destekçileri Mag Medya'dan Dilara Ertürk, Radyo ODTÜ'den Gaye Hünkar ve Ankara Life'tan Nuran Baykuş katıldı.

Uluslararası Caz GünüCaz DerneğiAnkara Caz FestivaliCaz Günü buluşması

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