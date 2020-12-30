2020 biterken, yıla damgasını vuran film: 'Hayaletler'

2020 biterken, 2020'nin en sevilen filmlerinden ve Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi film' seçilen 'Hayaletler' ekibi filmi anlattı. Filmin yönetmeni Azra Deniz Okyay, kurgucusu Ayris Alptekin ve oyuncu Emrah Özdemir, Muammer Brav'ın sorularını yanıtladı.

Dünya Prömiyerini 77. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde yapan film, ayrıca Venedik Film Festivali Eleştirmenlerin Haftası bölümünde büyük ödüle layık görülmüştü. 2020 Altın Portakal'a ise damgasını vuran film, Ulusal Uzun Metraj bölümünde 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil olmak üzere 5 ödül kazandı.

Filmin yönetmeni Azra Deniz Okyay, "Filmi Türkiye'de gösterdik, gösterim mutluluğu yaşadık. Ödül törenine giderken ben her zaman su yolunu bulsun derim. Ekip arkadaşlarımız çok güzel, çok hak ettikleri ödüller aldılar" diye konuştu.

"Yeni bir kurama, yeni bir nefese ihtiyaç var"

"Klasik şekilde bir film çıkmaz, biraz sizin hissiyatınızla ilgili bir şey" diyen Okyay, "Dört Karakteri bina gibi inşa ederek başladım projeye. Her kameranın açısıyla ilgili dengeyi oturtmaya çalıştım. Bu film benim jenerasyonumun hibrit sanat eseridir. Antalya'da da bu yüzden ödül aldı, yeni bir kurama nefese ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Sanat sizi rahatsız ediyorsa doğru yerdeyizdir"

Filmin çok fazla konuya değindiğine ve bunun karmaşa yarattığına yönelik eleştirilere ise Okyay, "Birkaç konuyu sanırım koymak gerekiyor çünkü bir konuyu yazarken, öbürünün de etkilendiğini koymanız çok doğal. Kalabalık karmaşık olduğunu düşünmüyorum, bu şekilde eleştirilmek bana garip geliyor. Sanat eseri sizi rahatsız ediyorsa sanırım o zaman doğru yerdeyizdir. Alıştığımız kuramları görmek değil, sınırsızca kendimizi ifade ettiğimiz bir alan sinema" diyerek yanıt verdi.

Ayrıca film Başka Sinema'nın Ocak 2021 seçkisi kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Altın Portakal'da 'En iyi kurgu' ödülü 'Hayaletler'in

Altın Portakal'da 'En iyi kurgu' ödülünü alan 'Hayaletler' filminin kurgucusu Ayris Alptekin "Ben daha çok araç olarak olarak görüyorum sinemayı hikaye anlatıcılığı açısından. O yüzden tek başıma da değilim. Bu konuda çalıştığım insanlar bakımından şanslı hissediyorum. Ama aşikar ki, kurguya daha fazla yakınım. kafam sürekli kurguyla ilgili çalışıyor" diye konuştu.

Ritmin ve tarzın varyasyonları

Kurgu dili ile ilgili çalışmaların, daha prodüksiyon aşamasında başlamasının verimli olduğunu savunan Alptekin "Senaryo sırasında nasıl ritmin ve tarzın varyasyonları üzerinde çalışmak inanılmaz bereketli bir şeye yol açıyor. Birkaç rotanız oluyor. Bu fikir ve dil birliği seni inisiyatif almak gibi yerlere götürüyor ki kurgu aşamasında çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu da prodüksiyon öncesi iletişime geçmek ve birbirini anlamakla oldu" dedi.

Yeni dijital mecralarla ilgili görüşlerini dile getiren Alptekin "Yeni dijital mecralar, her yenilikçi form gibi çok heyecan verici. Yalnızca gündem olduğu için de rekabet ortamının fazlalaştığı bir şey olma ihtimali de mevcut bir yandan. O noktada sanırım her üretici de kendi personasıyla kararlar alacaktır ama yeni mecraları 'medium' olarak çok heyecan verici buluyorum" diye konuştu.

"Karakteri yargılamama üzerinden bir şey kurduk"

Filmin 'Raşit' karakterini canlandıran oyuncu Emrah Özdemir, "Baştan sonra farklı bir deneyim oldu. Hep beraber bir filmi ayağa kaldırdık. Gayet kolektif bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Karakter çok acımasız ama, Azra "Bu durumla baş edebilmek için belki de onları anlamak lazım" gibi bir şey söyledi. Baştan itibaren karakteri yargılamama üzerinden bir şey kurdu sürekli. Alanları çizilmiş bir özgürlük alanı bıraktı diyeyim. Karakteri izlerken pek çok güzel şey söylendi. Çekimleri yaparken bile birileri gelip "Burada da böyle insanlar var" dediler" ifadelerini kullandı.

Özdemir dijital platformların yaygınlaşması hakkında "Dijital platformların artması sonucu daha fazla birilerine ulaşabiliyor olmak güzel bir şey ama akılda kalıcılığı... Bir deneyim olarak görüyorum ben film izlemeyi. O kadar tüketiyoruz ki... Ama sinemaya gittiğinizde bir deneyim yaşamış oluyorsunuz. O yüzden şüphelerim var" görüşlerini dile getirdi.