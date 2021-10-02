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2014-20 yılları arasında 'Yap-İşlet-Devret' projeleri için Hazine garantilerine ek olarak 77,9 milyar TL kur farkı ödendi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporunda yer alan bilgileri paylaştı

02 Ekim 2021 10:31

Döviz kurlarında yaşanan artışlar, “Yap-İşlet-Devret” modeli ile ihale alan şirketlere verilen garanti ücret ödemelerinin de katlanmasına neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ihale alan şirketlere 2014-2020 yılları arasında yapılan kur farkı ödemelerini ortaya koydu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Sayıştay hazırladığı Genel Uygunluk Bildirim Raporları'na dikkat çekerek, devlet garantili projeler için ihaleyi alan şirketlere 2014-2020 yılları arasında toplam 77 milyar 949 milyon lira kur farkı ödendiğini söyledi.

Özyılmaz, şu bilgileri de paylaştı:

2014-2020 yılları arasında Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan projeler için Hazinenin yandaş şirketlere ödediği toplam kur farkı: 77.949.920.801 TL, 77 milyar 949 milyon TL!!!

2020 yılı ödenen kur farkı:

16.230.588.127 TL

2019 yılı ödenen kur farkı: 10.117.321.727 TL

2018 yılı ödenen kur farkı: 25.117.477.188 TL

2017 yılı ödenen kur farkı: 8.798.220.568 TL

2016 yılı ödenen kur farkı: 3.748.570.280 TL

2015 yılı ödenen kur farkı: 9.284.858.675 TL

2014 yılı ödenen kur farkı: 4.652.884.235 TL

 

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