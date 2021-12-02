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2 kadın hırsız çilingire açtırdıkları evde, uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldı

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

02 Aralık 2021 08:24

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen'in evine çilingir yardımıyla giren 2 kadının, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsızın uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu dahi aldıkları görüldü.

Dağdelen, 5 gün önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.

2 şüpheli serbest bırakıldı

Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C’nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL evin sahibi Elif Dağdelen'e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlar Dağdelen'i şikayetini geri alması için tehdit etti

Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen’in evine gelerek şikayetini geri almasını söyleyerek genç kadını oğluyla tehdit etti. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.

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