T24 LogoT24 Logo
Ne Oluyor?

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden erken uyarı verecek Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu kurarız"

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ziyadin Çakır, Şirin Payzın'a anlattı

08 Şubat 2020 14:10

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Türkiye'de deprem araştırmalarına yeterince yatırım yapılmadığını söyledi. Olası bir Marmara depremi için araştırma yapılması gerektiğini ifade eden Çakır, "Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu kurulması gerekiyor" dedi. Çakır, "İstasyonun kendisi 2,5 milyon Euro civarında, biz bunun kaynaklarını araştırıyoruz. Araştırmamız bittiğinde Kalkınma Bakanlığı'na sunacağız. Bu azından bize olası bir Marmara Depremi' ile ilgli 3-5 saniye kazandırabilir" diye konuştu.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ziyadin Çakır, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. 

1999 Gölcük(İzmit) depreminde 45 dakika öncesinden bir sinyal hareketliliği yaşandığını hatırlatan Çakır,  Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu hakkında, "Kısa dönemler şeklinde İtalyanlarla çalışmalar yapıldı. Ama bizim düşündüğümüz çalışma hayata geçerse bunun verilerini herkes görebilecek. Yani bir Çinli de görüp bir tespitte bulunabilecek"  ifadelerini kullandı.

Marmara'da bulunan fay hattının denizin ortasından geçtiğini belirten Çakır, direkt gözlem şanslarının olmadığını bu nedenle deniz tabanına yakın ekipmanların olması gerektiğini söyledi. Daha önce bu konuda Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalar yaptığını ifade eden Çakır, "Ama maalesef bizim balıkçılarımız bu kabloları kopartarak cihazların çalışmamasına neden oldu. Dolayısıyla Boğaz'daki trafik nedeniyle kablolu sistem zor. Gömülmesi lazım ama bu da büyük maliyet gerektiriyor. Bizim istediğimiz duba sistemi ise daha güvenli" ifadelerini kullandı. 

AFAD'ın depremle ilgili çalışmalarını hakkındaki soruya yanıt veren Çakır, AFAD'ın deprem senaryolarını akademisyenler veya vatandaş ile paylaşmadığını söyledi. Çakır, "AFAD'ın yaptığı simülasyonların ne olduğunu, bunların yöntemlerinin kimler tarafından yapıldığını, danışmanlarını bilim insanlarının bilmesi gerekiyor. Bunlar bizlere birçok şey söyler" dedi. 

Çakır, devletin deprem senaryolarını paylaşmanın getireceği sosyal ve ekonomik yükten çekindiğini dile getirerek, "AFAD'ın akademiden destek almış olması gerekiyor. Benim etrafımda AFAD'ın destek aldığı kimse yok. Başka bir yerden veya dışarıdan destek alıyorlar mı bilmiyorum" diye konuştu. 

 

 

ETİKETLER

ziyadin çakırşirin payzınistanbul depremielazığ depremimarmara depremidenzi tabanlı gözlem istasyonu25 milyon Euroitü jeoloji

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24