1997’de İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası Erdoğan: Faturayı bana değil geçmişe çıkaracaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1997 senesinde belediye başkanlığını yaptığı İstanbul’da yaşanan sel felaketi için “Faturayı geçmişe çıkaracaksınız” dediği ortaya çıktı.

İstanbul’da hayatı durma noktasına getiren kar yağışına ilişkin dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumlu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) gösterdi.

İBB denetiminde olmayan, bakanlık denetiminde olan bölgeler için de Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan Erdoğan, “İstanbul’a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. İstanbul’da belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Neresinde ne var, sıkıntılar nelerdir, nasıl giderilir bunları bilen birisiyim. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Kar kış kıyamet olacak Tayyip Erdoğan gidip yatacak? Yok öyle bir şey. Biz karargahımızı kurar, AKOM’dan izlerdik” diye konuştu.

Ancak Erdoğan’ın 1997 yılında yaptığı bir konuşma ortaya çıktı. O dönem İstanbul’da başkanlık görevini yürüten Erdoğan, Gazeteci Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programına katılmış ve kent genelinde etkili olan sel felaketi için önceki yönetimi suçlamış, sorumluluk üstlenmemişti.