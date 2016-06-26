17'de 17; yenilgisiz boksör Anthony Joshua unvan maçını kazandı

Britanyalı boksör Anthony Joshua, Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet unvan maçında ABD'li Dominic Breazeale'i 7. raundda nakavtla mağlup etti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da gerçekleştirilen müsabakada, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ve profesyonel kariyerindeki 16 maçta da rakiplerini nakavtla yenen 26 yaşındaki Joshua ile yine profesyonel kariyerinde mağlubiyet yüzü görmeyen ve ringe çıktığı 17 maçın 15'ini nakavtla kazanan Breazeale karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Nisan ayında yaptığı ağır sıklet unvan maçında ABD'li Charles Martin'i 2 rauntta yenen Joshua, kariyerinde ilk kez ABD dışında ringe çıkan 30 yaşındaki Breazeale'i de yedinci rauntta nakavt ederek, unvan koruma maçından galibiyetle ayrıldı. Nijerya asıllı İngiliz boksör Joshua, daha önce verdiği demeçte, Breazeale'i mağlup etmesi halinde kemeriyle Muhammed Ali'nin mezarını ziyaret edeceğini belirtmişti.