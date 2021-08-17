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17 Ağustos 1999 depreminin yarattığı yıkım böyle görüntülenmişti

Gölcük Depremi'nin merkezi, 15 kilometre derinlikteyken, şiddeti 7.4 büyüklüğündeydi

17 Ağustos 2021 09:21

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 22. yıl dönümünde anılıyor. 

Gölcük Depremi'nin merkezi, 15 kilometre derinlikteyken, şiddeti 7.4 büyüklüğündeydi. İnsan kaybı açısından 1939 yılında gerçekleşen Erzincan Depremi’nden sonra Türkiye tarihinin 2. En büyük Depremi olan Gölcük Depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelmişti.

Gece saatlerinde gerçekleşen deprem, Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Yalova, Sakarya, Bolu, Bursa, Eskişehir, Zonguldak ve Tekirdağ’da on binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olurken, binlerce ev ve iş yeri yerle bir olmuştu. 

Resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişinin ölümüne sebep olan depremin hemen ardından çekilen görüntüler ise kentte yaşanan yıkımın sembol görüntüleri arasına girdi. 

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