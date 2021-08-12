16 yaşındaki gencin videosunu paylaşan Akşener: Ben dinlerken utandım; bu vebali nasıl ödeyeceksin sayın Erdoğan?

İyi Parti lideri Meral Akşener, 16 yaşındaki bir gencin kendisine dert yandığı anları Twitter hesabından paylaşarak "Ben dinlerken utandım; bu vebali nasıl ödeyeceksin sayın Erdoğan?" dedi.

Akşener, paylaşımına şu notu düştü;

"Horasan’da 16 yaşındaki bir gencimiz, yaşından o kadar büyük dertlerden ve kaygılardan bahsetti ki ben dinlerken utandım… Gençlerimizin gençliklerini yaşayamaması, Geleceğini düşünürken uykularının kaçması büyük bir vebaldir. Bu vebali nasıl ödeyeceksin sayın Erdoğan?"