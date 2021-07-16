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Spor

15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı'nda parkur araç trafiğine kapatılmadı; 25'inci kilometrede iptal edilen yarışta bir sporcu ölümden döndü

16 Temmuz 2021 09:50

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı. Ancak yarışın parkuru tepkiye neden oldu. Çevre yolunda trafiğin aktığı yolda pedal çeviren sporcular araçların arasında defalarca tehlike atlattı. Yarış ise 25'inci kilometrede iptal edildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı, Kahramankazan'da başladı. Kadın ve erkek toplam 284 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular, 9 kategoride mücadele edecekti.

İlçeden start alan sporcular Kahramankazan-Ankara kara yolunu takip ederek 60 kilometre pedal çevirecek, yarış da Atatürk Orman Çiftliği'nde sona erecekti.

Ancak yarışın parkuru tartışmalara yol açtı. Çevre yolunda trafiğin aktığı yolda pedal çeviren sporcular araçların arasında defalarca tehlike atlattı. Yarış ise 25'inci kilometrede iptal edildi.

Sporcular ise sosyal medya hesaplarından Türkiye Bisiklet Federasyonu'na tepki göstererek parkurda defalarca kaza ile burun buruna geldiklerini kaydetti. Tura katılan yarışmacılardan Kübra Bektaş ise geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Yarışa katılan sporculardan Kübra Bektaş ise parkur araç trafiğine açıldıktan sonra kaza yaptı. 50 km hızla giderken düştüğünü ve 7-8 metre sürüklendiğini belirten Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda olanları şöyle anlattı:

 

 

 

 

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