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13 yaşındaki çocuk: Acıkmamak için kendimi geliştiriyorum, aklımdan çıkarmaya çalışıyorum, bazen fazla su içiyorum

“Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum”

20 Aralık 2021 09:19

FOX TV'nin haber bülteninde yoksul bir aile ile yapılan röportaj sırasında, ailenin 13 yaşındaki çocuğu, acıkmamak için fazla su içtiğini ve tokluk hissi için kendini geliştirdiğini söyledi. 

FOX TV'nin haber bülteninde artan gıda fiyatları ve Türkiye'deki yoksullaşma üzerine yapılan bir haber sırasında, yoksul bir ailenin yaşadığı dram ekrana taşındı. 

Yapılan haber aile üyeleri mikrofona konuşurken, ailenin 13 yaşındaki çocuğu ise " “Karnımı doyurmak için kendimi geliştiriyorum, aklımdan çıkarmaya çalışıyorum, bazen fazla su içiyorum" dedi.

Babası ise gözyaşlarına hakim olamayarak “Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum” dedi
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