'128 milyar dolar'ın jenerik animasyonunu paylaşan Kaftancıoğlu: Özellikle Mahir Ünal'a gelsin

CHP'nin afişler hazırlayıp sosyal medyada da sık sık dile getirdiği Merkez Bankası’nın döviz rezervi hakkındaki ‘128 milyar dolar nereye gitti?’ sorusuna bu kez animasyon jeneriği yapıldı. Jeneriği paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Herkese ama özellikle Mahir Ünal'a gelsin" diye yazdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “128 miyar dolar nerede?” ifadesini içeren videoyu sosyal medyadan paylaştı.

“Herkese iyi izlemeler” başlığıyla paylaşım yapan Kaftancıoğlu, görüntüyü ‘128 milyar dolar’ açıklaması yapan AKP’li Mahir Ünal’a ithaf etti.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından, CHP'nin gündeme getirdiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıtı TL cinsinden yanıtlayınca, paylaşımını silmişti.

Ünal tweet'inde "Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. '128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" diye yazmıştı.

TIKLAYIN - AKP'li Mahir Ünal "128 milyar dolar nerede?" sorusuna TL cinsinden yaptığı paylaşımını sildi

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