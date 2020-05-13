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113 yaşında Koronavirüs'ü yendi

13 Mayıs 2020 11:26

İspanya’nın en yaşlı kadını Koronavirüs'ü yendi.

Koronavirüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları endişe verirken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’da, ülkenin en yaşlı kadını Maria Branyas Koronavirüsü yendi. İspanyol yetkililer, Mart ayında Koronavirüs'e yakalanan 113 yaşındaki kadının haftalar süren tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başardığını doğruladı. Branyas, 1918’de İspanyol gribini, 1936’da başlayan iç savaşı ve Koronavirüs'ü atlatmış oldu.
Meksika’da 1907 yılında dünyaya gelen Branyas, 2 yıl sonra San Francisco’ya taşındı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya’nın Girona eyaletine yerleşen Branyas’ın 3 çocuğu ve 11 torunu bulunuyor.

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