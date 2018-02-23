112 Acil çalışanlarından tepki çeken video; Kürtçe ağıtla dalga geçtiler!

Sosyal medyada yayınlanan videoda, cenaze evine giden sağlık görevlilerinin Kürtçe ağıtla dalga geçtiği görüntüler tepki çekti. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir sağlık görevlisi, diğer çalışana gülerek "Abi hani bugün taziye evine gittik ya, orada ne oldu, hasta yakını nasıl davrandı?" diye soruyor. Diğer çalışan ise Kürtçe yakılan ağıtla dalga geçerek taklit yapmaya çalışıyor. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, Sağlık Bakanlığı'na, "Bu kişiler hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?" denilerek hızla paylaşıldı.