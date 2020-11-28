11 ayda 1 milyon metre kulaç atan 64 yaşındaki yüzücü rekora imza attı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Master Yüzme Takımı sporcusu 64 yaşındaki Engin Çolpan, 11 ayda 1 milyon metre kulaç atarak bir rekora imza atı.

Soğuk-sıcak, gece-gündüz demeden ayda ortalama 90 bin metre kulaç atan Çolpan, dinlemeden hemen hemen her gün düzenli bir şekilde yüzerek hedefini takım arkadaşlarıyla beraber tamamladı.

Bugüne kadar kazandığı madalyaları çocuklara armağan eden Çolpan "Biz takım olarak sporu bir hayat biçimi olarak görüyoruz ve bunun yaygınlaşması için bu bir milyon metre etkinliğini düzenledik. Önümüzdeki yıllarda bir milyon metrelere devam edeceğiz. İnşallah bize katılanlar olur. Bodrum’da yaygınlaşır, Muğla’da yaygınlaşır, Türkiye’de yaygınlaşır" dedi.