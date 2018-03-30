T24 LogoT24 Logo
Haberler

109 yaşında okuma yazma öğreniyor

30 Mart 2018 14:34

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 çocuk annesi 109 yaşındaki Saide Erdoğan, ilçede açılan kursta okuma ve yazma öğreniyor. Okuma yazma öğrenen Saide Erdoğan azmi ile herkese örnek oluyor. Koruklu Mahallesi'nde oturan Saide Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nca başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılıyor. Okuma ve yazma öğrenmek için azim gösterdiğini belirten Saide Erdoğan, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Okuma gitmek için imkanı bulunmadığını belirten Erdoğan, “Benim zamanımda zordu okumak. Hayat işte bugünlere kısmet oldu. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de okuma ve yazma öğreneceğim” dedi.

ETİKETLER

109 yaşokuma yazma109 yaşında okuma yazmaşanlıurfaeğitim

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24