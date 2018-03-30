109 yaşında okuma yazma öğreniyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 çocuk annesi 109 yaşındaki Saide Erdoğan, ilçede açılan kursta okuma ve yazma öğreniyor. Okuma yazma öğrenen Saide Erdoğan azmi ile herkese örnek oluyor. Koruklu Mahallesi'nde oturan Saide Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nca başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılıyor. Okuma ve yazma öğrenmek için azim gösterdiğini belirten Saide Erdoğan, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Okuma gitmek için imkanı bulunmadığını belirten Erdoğan, “Benim zamanımda zordu okumak. Hayat işte bugünlere kısmet oldu. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de okuma ve yazma öğreneceğim” dedi.