107 yıllık kayıp gemi Endurance, 3 bin metre derinlikte bulundu

Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının adı en çok bilinen gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre derinliğinde ulaşıldı.

Kaptanın kaydettiği konumdan sadece 6 km uzakta bulunan ahşap yelkenlinin neredeyse 107 yıl önceki halinde olduğu gibi durduğu görüldü.

Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.

Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu.