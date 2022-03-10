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107 yıllık kayıp gemi Endurance, 3 bin metre derinlikte bulundu

"Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık"

10 Mart 2022 09:12

Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının adı en çok bilinen gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre derinliğinde ulaşıldı.

Kaptanın kaydettiği konumdan sadece 6 km uzakta bulunan ahşap yelkenlinin neredeyse 107 yıl önceki halinde olduğu gibi durduğu görüldü. 

Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.

Britanyalı kutup kaşifi Ernest Shackleton'un Endurance isimli gemisinin enkazı, Antarktika'da buzlara sıkışıp yavaş yavaş batarak okyanusun 3000 metre dibini boylamasından 107 yıl sonra bulundu.
Kasım 1915'te Shackleton'ın Antarktika'ya ilk ayak basma girişimi sırasında 144 metre uzunluğundaki üç direkli yelkenli batarken, 28 kişilik ekip ve mürettebatın tamamı buzda yürüyerek ve daha sonra cankurtaran sandallarına binerek kurtulmuştu, ancak tamamının Antartika'dan çıkışı 2 yıl almıştı. Ahşap geminin battığı yerin konumu ise Kaptan Frank Worsley tarafından kaydedilmişti.
 
Batığı bulmaya yönelik önceki girişimler, altında yattığı buzlarla kaplı Weddell Denizi'nin zorlu koşulları nedeniyle başarısız oldu.
 
Ancak Britanyalı kutup kaşifi John Shears'in öncülüğünde Güney Afrika buz kırma gemisi Agulhas II üzerinden yürütülen Endurance22 misyonu, Endurance'ı, Kaptanı Worsley'in kaydettiği konumdan 6 km uzakta buldu.
T24 yazarı Kırış daha önce Endurance'in hikâyesini yazmıştı: 
 
Bu da Endurance gemisinin yolculuğu. Sağ üstteki karenin içinde Shackleton'un yapacağı yürüyüş yolu, büyük resimdeyse Endurance'ın yolculuğu ve sulara gömüldükten sonra katettikleri yol gösteriliyor.
"Endurance (Dayanıklılık). İnce bir kar yağıyordu. Sıcak bir çay koyup içine az viski kattım ve elimdeki kitaba gömüldüm yeniden: Endurance'ın hikâyesi.

Ernest Shackleton 1874 yılında İrlanda'da Dublin'in az güneyinde Kilkea'da doğar. Dünyanın öbür ucundaki Güney Georgia adasında ölene kadar geçen 48 yılda dünya kaşifler tarihinin en parlak sayfasına adını yazdırır. Genç yaşta denizciliğe başlar. Kutuplara doğru ilk önemli keşif seferini 1902'de Kaptan Scott'la birlikte yapar. Discovery gemisiyle Antarktika'ya ulaşan ekip 82. güney enlemine kadar kutba yaklaşır. Seferden erken döner. Çünkü, C vitamini eksiliğine bağlı gelişen İskorbüt hastalığına yakalanmıştır.

İnsanın içine bir kez kaşiflik ruhu, hele de kutup sevdası girdi mi, artık kolay kolay iflah olmaz. Bir sonraki sefer Nimrod gemisiyledir. Bu kez güney kutbuna ulaşmaya kararlıdır. 1908'de kutba 180 km kadar yaklaşmışken dönmek durumunda kalırlar. 88 derece güney enlemine ulaşmışlardır. O yolculukta, buzlarla kaplı kıtada yaklaşık 3000 km yürümüşlerdir. Dönüşte Londra'da bir kahraman gibi karşılanır ve sir ünvanı verilir.”

 
 
 
Güney KutbuEndurancekayıp gemikeşifbulundu

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