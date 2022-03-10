107 yıllık kayıp gemi Endurance, 3 bin metre derinlikte bulundu

10 Mart 2022 09:12
Güney Kutbu'nu keşif çalışmalarının adı en çok bilinen gemisi Endurance'a kamera ve tarayıcı donanımlı deniz araçları sayesinde buzlarla kaplı suların 3 bin metre derinliğinde ulaşıldı.
Kaptanın kaydettiği konumdan sadece 6 km uzakta bulunan ahşap yelkenlinin neredeyse 107 yıl önceki halinde olduğu gibi durduğu görüldü.
Kayıp durumdaki en büyük enkazlardan biri olan Endurance'un nihayet bulunması ve görüntülenmesinin inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Shears, "Sürekli yer değiştiren deniz buzu, kar fırtınası ve -18C'ye düşen soğukla mücadele ederek dünyanın en zor batık aramasını başarıyla tamamladık. Birçok kişinin imkansız dediği şeyi başardık" dedi.
Ernest Shackleton 1874 yılında İrlanda'da Dublin'in az güneyinde Kilkea'da doğar. Dünyanın öbür ucundaki Güney Georgia adasında ölene kadar geçen 48 yılda dünya kaşifler tarihinin en parlak sayfasına adını yazdırır. Genç yaşta denizciliğe başlar. Kutuplara doğru ilk önemli keşif seferini 1902'de Kaptan Scott'la birlikte yapar. Discovery gemisiyle Antarktika'ya ulaşan ekip 82. güney enlemine kadar kutba yaklaşır. Seferden erken döner. Çünkü, C vitamini eksiliğine bağlı gelişen İskorbüt hastalığına yakalanmıştır.
İnsanın içine bir kez kaşiflik ruhu, hele de kutup sevdası girdi mi, artık kolay kolay iflah olmaz. Bir sonraki sefer Nimrod gemisiyledir. Bu kez güney kutbuna ulaşmaya kararlıdır. 1908'de kutba 180 km kadar yaklaşmışken dönmek durumunda kalırlar. 88 derece güney enlemine ulaşmışlardır. O yolculukta, buzlarla kaplı kıtada yaklaşık 3000 km yürümüşlerdir. Dönüşte Londra'da bir kahraman gibi karşılanır ve sir ünvanı verilir.”
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