101 yaşında Koronavirüs'ü yendi; hastaneden Samanyolu şarkısı ile uğurlandı

Kahramanmaraş’ta 101 yaşındaki Ömer Dinler yeni tip Koronavirüs'ü yendi. Samanyolu şarksıı ile taburcu edildi.

101 yaşındaki Ömer Dinler, 19 Nisan’da yeni tip koronavirüse yakalandığı belirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Virüsü 10 günde yenmeyi başaran Dinler, 29 Nisan’da sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Yeni tip Koronavirüs'ü yenen Ömer Dinler, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına, “Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler peygambere komşu olacaksınız” diye dua etti.

Dinler, 14 gün izolasyon süresince kalacağı yerde de balonlarla, alkışlarla ve şarkılarla karşılandı. Ömer amcayı kapıda karşılayan kuruluş çalışanları, gitar eşliğinde “Bir Şarkısın Sen” şarkısını hep birlikte söyledi.

Yaşlı amca da mutluluğunu, “Sizler peygambere komşu olacaksınız vazifeniz hayırlı olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin” sözleriyle ifade etti.

Çalışanlar da “Allah sana uzun ömür versin” duasıyla ve ikinci bahar şarkısını söyleyerek Ömer amcayı 14 gün izole olacağı eve uğurladı.