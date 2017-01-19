10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'in cenaze töreninde on binler yürümüştü...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 10. yılında İstanbul'da katledildiği yerde anılacak. Anma, bugün saat 14:30'da Agos Gazetesi önünde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Ankara ile Almanya ve Fransa gibi bir çok ülke de Dink için anma etkinlikleri düzenlenecek. Hrant Dink, öldürülmesinden 4 gün sonra, 23 Ocak 2007'de düzenlenen cenaze törenine İstanbul’un ve Türkiye’nin her köşesinden gelen on binlerce insan katılmıştı. Agos gazetesinin önünden başlayarak 8 kilometrelik bir güzergah üzerinden Kumkapı Meryemana Ermeni Kilisesi’ne kadar yürüyen insanlar hep bir ağızdan “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeniyiz” sloganını haykırmışlardı.