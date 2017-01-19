T24 LogoT24 Logo
Haberler

10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'in cenaze töreninde on binler yürümüştü...

19 Ocak 2017 13:25

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 10. yılında İstanbul'da katledildiği yerde anılacak. Anma, bugün saat 14:30'da Agos Gazetesi önünde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Ankara ile Almanya ve Fransa gibi bir çok ülke de Dink için anma etkinlikleri düzenlenecek. Hrant Dink, öldürülmesinden 4 gün sonra, 23 Ocak 2007'de düzenlenen cenaze törenine İstanbul’un ve Türkiye’nin her köşesinden gelen on binlerce insan katılmıştı. Agos gazetesinin önünden başlayarak 8 kilometrelik bir güzergah üzerinden Kumkapı Meryemana Ermeni Kilisesi’ne kadar yürüyen insanlar hep bir ağızdan “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeniyiz” sloganını haykırmışlardı.

ETİKETLER

katledilenHrant Dinkcenaze törenineanmaAgos GazetesiGenel Yayın YönetmeniErmeniyüz binlevideo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24