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10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi!

Adamın kendisini savunmak için söylediği sözler de tepki çekti

07 Mart 2021 12:39

 

Bursa’da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan H.H.Ü. cezaevine gönderildi. 

Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Darp anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bursa-İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katından bir kız çocuğunun sesini duydu. İçeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti. 10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı.

Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darp edildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. (DHA)

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