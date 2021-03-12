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10 yaşındaki çocuk, Akşener’e anlattı: İnternet yok, tablet de yok, iki kardeşiz, EBA’ya giremiyoruz

Akşener, yardımcılarına, minik Enes'e tablet ve internet konusunda yardımcı olmalarını söyledi

12 Mart 2021 16:29

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Mardin’de devam etti. Akşener, 10 yaşındaki Enes'e "EBA’ya girebiliyor musun?” diye sordu. Evlerinde internet ve tablet olmadığını söyleyen küçük Enes, “Evde hiç tablet yok, bir telefon var. İki kardeşiz; birimiz girebiliyoruz, diğerimiz giremiyor" yanıtını verdi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, dünkü Şanlıurfa ziyaretinin ardından Mardin'in Midyat ve Ömerli ilçelerinde esnafın dertlerini dinledi. Akşener, Midyat'ta cep telefonu aksesuarları satan bir dükkandaki duvarda asılı kağıtta yazan, “Lütfen veresiye istemeyiniz. Teklif dahi etmeyiniz. Yeminliyiz” uyarı yazsını eliyle gösterdi. Meral Akşener, üzüntüsünü, “Ne yapacağız oğlum böyle…” sözleriyle dile getirdi.

Paramedik mezunuyum, KPSS'den 88 aldım ama atanamadım

Üniversiteden paramedik bölümü mezunu olduğunu, KPSS'den 88 puan almasına rağmen atanamadığını söyleyen ve ayakkabı dükkanında çalışan vatandaş, “Pandemi döneminde biz bazı günler dükkanları siftahsız kapatmaya başladık. Mesela ben paramediğim (sağlık profesyoneli) ama burada çalışıyorum. 88 puan aldım KPSS'den. 2021 yılında sağlıktan atama olmadı hala. Biz de atama bekliyoruz. 670 bin sağlıkçı var atama bekleyen” ifadelerini kullandı. Meral Akşener, “Nasıl bir şey ya bu…” diyerek duruma tepki gösterdi.

''İnternet yok, tablet yok, EBA'ya giremiyoruz''

Bir mahalle bakkalını da ziyaret eden Meral Akşener, dükkan sahibinin 10 yaşında olan ve 4. sınıfa giden Enes isimli oğluna, “EBA'ya girebiliyor musun?” diye sordu. “İnternet yok, bir de tablet de yok. Giremiyoruz… İki kardeşiz; birimiz girebiliyoruz, diğerimiz giremiyoruz… Evde hiç tablet yok, bir telefon var” yanıtını alan Akşener, yardımcılarına, minik Enes'e tablet ve internet konusunda yardımcı olmalarını söyledi.

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