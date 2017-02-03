10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybeden Dilan Sarıkaya'nın ailesi: İddianamede kamu görevlileri neden yok?

10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nda hayatını kaybeden Emek Partisi Üyesi Dilan Sarıkaya’nın annesi Nesligül ve babası İzzet Sarıkaya’ya yargılama sürecine dair düşüncelerini Evrensel'e anlattı. Baba İzzet Sarıkaya, avukatlarının duruşmalara çok iyi hazırlanmasının kendilerine umut olduğunu söyledi. Kamuoyunun 10 Ekim davasına sahip çıkması ve avukatların tutumu ile ilk duruşmada iki sanığın tutuklandığını hatırlatan Sarıkaya, bu duruşmada da “Kamu görevlileri iddianamede neden yok?” diye sormaya devam edeceklerini ifade etti.