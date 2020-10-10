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10 Ekim Ankara katliamı anmasına polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı

10 Ekim 2020 09:45

10 Ekim Ankara katliamın anmak amacıyla 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla Ulus Metro İstasyonu'ndan Ankara Tren Garı'na yürümek isteyen kitleye polis, pandemi gerekçesi izin vermedi.

10 Ekim Ankara katliamın anmak amacıyla Ulus Metro İstasyonuna gelen ailelere, polis "Pandemi kuralları gereği burada eylem yapmanıza müsaade edilmeyecektir" dedi. Metro çıkışında toplanan onlarca kişi polis müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ulus Metro İstasyonu önünde bekleyiş devam ederken polis ise anmaya gelenlere dağılmaları yönünde anonslar yaptı. 

Polisin müdahalesinin ardından anmaya katılmak için başka bir noktada bir araya gelen kitleye “pandemi” gerekçesiyle izin verilmeyeceği belirtildi. 

Gar önüne geçişine izin verilmeyen kitle, Ulus metro çıkışında katliamda yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak, ‘yaşıyor’ sloganı atıldı.

Emniyetten gözaltı açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim Katliamı’nın yıl dönümündeki anmaya katılmak isteyenlerin gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. Gözaltına alınan kişi sayısını 11 olarak duyuran emniyet, gözaltına alınan kişilerin “anma bahanesiyle” alanda olduğunu savundu ve şunları kaydetti:

“Gar patlamasında ölenleri anma bahanesiyle 10 Ekim 2020 günü saat 09:30 sıralarında Ulus Baruthane Kavşağı metro çıkışını kapatan ve yapılan ikazlara rağmen yasa dışı slogan atarak eyleme devam eden gruba müdahale edilerek 11 şahıs gözaltına alınmıştır.”

 

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