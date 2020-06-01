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10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor: "Gelen bir haftada gidiyor"

01 Haziran 2020 12:01

Siirt’te tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Hakim Gezen adlı vatandaş, 10 bin lira maaşla çalıştırılacak çoban bulamadıklarını söyledi. 
Siirt’te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler nedeniyle hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan vatandaşlar, 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor. Zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Hakim Gezen, 6 ay boyunca hayvanları yaylada otlatacak vatandaş bulamadıkları için geçici çözüm olarak kendileri çobanlık yapmaya başladığını söyledi. 

“Zor bir iş, bir meslek olsaydı bu işi bende yapmazdım” 
Yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini belirten Gezen, “Yazın sıcaklar olduğu zaman yaylaya çıkıyoruz. Peynir, süt üretiyoruz. Yaklaşık bin tane hayvanlarımız var. Çoban tutuyoruz 10 bin TL veriyoruz gelen yok. O kadar zor bir meslek ki kimse gelmiyor. Gelen bir hafta kalıyor gidiyor o kadar zor bir meslek olduğu için. Herkes yapamıyor bu işi. Çok zor bir iş, bir meslek olsaydı bu işi bende yapmazdım. Başka çaremiz yok yani” dedi. 

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